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Российский инвестиционный форум - 2019

Губернатор Оренбургской области пока не решил, будет ли выдвигаться на новый срок

Полномочия Юрия Берга истекают в сентябре 2019 года

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Губернатор Оренбургской области Юрий Берг пока не определился, будет ли выдвигаться в качестве кандидата на пост главы региона на следующий срок. Об этом он сообщил ТАСС на площадке Российского инвестиционного форума, который проходит в Сочи 14-15 февраля.

65-летний Юрий Берг возглавляет Оренбургскую область с 2010 года. 17 мая 2014 года президент РФ Владимир Путин принял досрочную отставку Берга и назначил его врио главы региона. 14 сентября 2014 года Берг одержал победу на выборах губернатора, получив 80,28% голосов избирателей. Его губернаторские полномочия истекают в сентябре 2019 года.

"Я думаю еще", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС о том, будет ли он выдвигаться на новый срок.

Теги
Берг, Юрий АлександровичРоссияКраснодарский крайОренбургская областьРоссийский инвестиционный форум - 2019
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