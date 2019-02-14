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Кризис в Сирии

Песков: Россия с самого начала говорила об инсценировке химатаки в сирийской Думе

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Россия с самого начала утверждала об инсценировке химической атаки в сирийском городе Дума. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление продюсера Би-би-си Риама Далати о том, что якобы имевшее место в апреле прошлого года применение химического оружия в Думе на самом деле было постановкой.

"Это совпадает с нашими экспертными заключениями", - сказал Песков, напомнив, что "с самого начала аналогичная точка зрения высказывалась нашими экспертами". "Очень многие съемки, которые в том числе делались и "Белыми касками", носили и носят провокационный, постановочный характер", - сказал представитель Кремля.

Теги
СирияРоссияКризис в СирииПесков, Дмитрий Сергеевич
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