Слуцкий считает, что для новых санкций против России у США нет никаких оснований

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий выразил мнение, что для введения новых санкций против России у США нет никаких реальных оснований.

"Санкции из ада": что нужно знать о готовящихся антироссийских мерах

Ранее группа законодателей США представила новый законопроект, обязывающий американскую администрацию ввести новые рестрикции в отношении РФ. В число авторов инициативы вошли сенаторы Роберт Менендес (демократ, от штата Нью-Джерси) и Линдси Грэм (республиканец, от штата Южная Каролина).

"Американские сенаторы внесли доработанный законопроект, который ранее уже назвали "санкциями из ада" против России. Мотивировки его абсолютно натянуты и бездоказательны. Для новых ограничительных мер абсолютно нет никаких оснований. Это снова санкции ради санкций", - заявил Слуцкий журналистам в четверг, комментируя внесения законопроекта.

По его словам, гипотетические последствия от новых ограничительных мер в настоящее время анализируют профильные ведомства России. "Панических прогнозов пока не слышно", - констатировал депутат.

При этом глава комитета выразил уверенность, что "Россия в любом случае примет все необходимые шаги по минимизации возможного негативного эффекта от новых санкций, а также даст адекватный ответ в случае их введения".

О законопроекте

Документ предполагает введение санкций в отношении 24 сотрудников ФСБ, которые, по версии американской стороны, имеют отношение к произошедшему инциденту в Керченском проливе в ноябре 2018 года.

Авторы предлагают ограничить транзакции со вновь выпущенными российскими суверенными облигациями, а также ввести санкции в отношении проектов в сфере энергетики российских госкомпаний за пределами РФ и некоторых банков. Они также выступают за введение правила, согласно которому для выхода США из НАТО необходимо согласие двух третьих от общего числа американских сенаторов.

Кроме того, в документе оговариваются меры, направленные на упрощение процедур передачи Вашингтоном вооружений странам, входящим в НАТО, а также на снижение их зависимости от продукции из России. В прошлом году Грэм и Менендес безуспешно добивались принятия законопроекта, в котором приводились схожие меры.