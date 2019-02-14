Захарова предложила американским политикам задуматься над санкциями в отношении самих себя

"Во-первых, это медицинский случай. Во-вторых, исходя из того, что США натворили в мире за последние годы, Сенату, Конгрессу пора задуматься над санкциями в отношении самих себя, собственных политиков. Столько разрушений было ими совершено во всем мире. А кто-то из них понес за это ответственность?" - сказала в четверг на брифинге Захарова, комментируя тему введения новых санкций в отношении России.

По ее словам, нужно ставить "вопрос о том, как американское общество и когда займется оценкой собственных преступлений на международной арене". "В частности, даже одно нахождение американского вооруженного контингента на территории суверенного государства без его разрешения на это. Это уже и есть преступление с точки зрения международного права, - подчеркнула она. - Им [американцам] надо начать с банальности, а потом решать уже галактические вопросы".