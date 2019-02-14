Глава Дагестана позитивно оценил работу нового мэра Махачкалы

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Глава Дагестана Владимир Васильев позитивно оценил работу избранного 31 января мэра Махачкалы Салмана Дадаева.

"Я думаю, что он [новый мэр Махачкалы] работает в правильном направлении и, самое главное, ориентируется на людей", - сообщил глава региона ТАСС в четверг на Российском инвестиционном форуме.

Дадаев порядка 15 лет проработал на различных должностях в управах Москвы, до переезда в Махачкалу возглавлял управу Басманного района. Депутаты городского собрания столицы Дагестана 31 января избрали его мэром. Прежний мэр Махачкалы Муса Мусаев в октябре 2018 года был приговорен судом к четырем годам колонии за превышение должностных полномочий.

Дадаев родился в 1979 году в Махачкале, в 2002 году окончил юридический факультет Дагестанского госуниверситета, позднее проходил обучение в аспирантуре Московского государственного юридического университета. С 2000 года по 2004 год работал на разных должностях в частных компаниях.

В июле 2004 года Дадаев занял должность ведущего специалиста-юриста управы района Метрогородок города Москвы, в 2010 году стал первым замглавы управы. Позже в разное время занимал аналогичные должности в управах районов Сокольники и Хорошево-Мневники, в мае 2017 года был назначен главой управы Басманного района.

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост- агентство форума.