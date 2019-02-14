Захарова назвала трагифарсом признание инсценировкой химатаки в Сирии

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Заявление продюсера Би-би-си Риама Далати об инсценировке химической атаки в сирийской Думе являются кульминацией театра абсурда в освещении событий в Сирии западными СМИ. Об этом заявила на брифинге в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"На протяжении многих лет, даже если брать отдельно Сирию, мы видим просто трагифарс в исполнении западного сообщества и средств массовой информации, которые, с одной стороны, говорят о высоких демократических целях и якобы заботятся о населении суверенного государства, с другой стороны, просто плюют на все законы, на международное право, на свободы и права отдельно взятого народа и конкретных людей", - сказала она.

"Кульминацией этого театра абсурда можно считать заявление продюсера Би-би-си, который подтвердил, основываясь на собственных изысканиях, постановочный характер съемок при непосредственном участии деятелей из "Белых касок". При том позицию компании в целом хотелось бы заслушать, потому что они активно освещали те события, и ракурс подачи материалов тоже был однозначным - в пользу действий так называемой коалиции на территории Сирии, которую возглавляют США", - отметила официальный представитель МИД РФ.

По словам Захаровой, ситуация вокруг Сирии является копией событий, которые развивались вокруг Ирака. "Как правило, учитывая современные технологические возможности, правда всплывает где-то через полгода-год. Но за это время можно многое также успеть, именно на это рассчитывали те страны, западные страны, которые проворачивали авантюры теперь уже в Сирии", - отметила она.

14 апреля США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны России, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в городе Дума. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия.