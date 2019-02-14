Песков не в курсе идеи КПРФ штрафовать чиновников за оскорбление избирателей

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что пока не может прокомментировать законопроект депутатов от КПРФ, согласно которому чиновников можно будет штрафовать за оскорбление избирателей.

"Я, к сожалению, не знаком с сутью этого предложения. Не совсем понятно, что имеется в виду под неуважительными высказываниями в адрес избирателей, поэтому, не зная о чем идет речь, было бы неверно и комментировать", - сказал журналистам представитель Кремля.

Ранее депутаты от КПРФ Сергей Казанков и Николай Коломейцев внесли в Госдуму законопроект, согласно которому чиновники за оскорбление избирателей понесут административную ответственность в виде штрафов до 30 тыс. рублей или должностной дисквалификации на срок до трех лет.