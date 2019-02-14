Путин уверен, что на саммите в Сочи будет дан новый импульс урегулированию в Сирии

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что на саммите в Сочи будет дан новый импульс сирийскому урегулированию. Об этом он заявил на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"Сегодня в Сочи нам предстоит провести четвертый саммит стран-гарантов астанинского процесса. Убежден, что мы сможем придать новый импульс нормализации обстановки в Сирийской Арабской Республике - как на земле, так и в рамках политико-дипломатических усилий по налаживанию межсирийского диалога", - сказал Путин в начале беседы, которая проходит в преддверии намеченного на четверг саммита президентов РФ, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию.

"Мы много сделали вместе с вами, уважаемый президент, проделали огромный путь", - обратился Путин к Эрдогану, отметив, что эта работа была непростой, но она продолжается. "Еще не все задачи решены, но если мы будем работать так же активно и так же слаженно, и будем искать компромиссы, то, безусловно, нас ждет успех", - подчеркнул российский лидер.

Он предложил Эрдогану также обменяться мнениями по ситуации в регионе в целом и поговорить о развитии двусторонних отношений.

В начале беседы глава российского государства еще раз выразил соболезнования турецкому коллеге в связи с гибелью людей в результате обрушения 6 февраля жилого дома в Стамбуле.

Двусторонние отношения

Турция по итогам 2017 года заняла седьмое место среди внешнеторговых партнеров России, доля Турции во внешнеторговом обороте России составила 3,7%. Москва поставляет в Анкару нефть и топливо (57,2% в общем объеме), металлы (25,9%), продовольственные и сельскохозяйственные товары (9,8%). Турция - второй по величине экспортный рынок "Газпрома" - в 2017 году российская компания поставила в эту страну 29 млрд куб. м газа, или 55% от общего объема экспорта. "Лукойл" при этом занимается розничной реализацией нефтепродуктов в Турции и занимает там 5% рынка. В России работает 1,3 тыс. компаний с турецким капиталом, в частности, на территории Особой экономической зоны "Алабуга" работают восемь турецких резидентов.

Туристический поток из России в Турцию в 2017 году составил 4,7 млн человек; в январе-ноябре 2018 года он еще увеличился по отношению к 2017 году более чем на четверть.