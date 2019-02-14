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Пресс-конференция Путина, Эрдогана и Роухани. Видеотрансляция

В Сочи прошел трехсторонний саммит по сирийскому урегулированию

ТАСС/Ruptly

Президенты России, Турции и Ирана - Владимир Путин, Реджеп Тайип Эрдоган и Хасан Роухани - проводят пресс-конференцию по итогам трехстороннего саммита по сирийскому урегулированию.

Встреча глав государств состоялась в Сочи. Стороны планировали обсудить формирование сирийского конституционного комитета, обстановку в Идлибе и на курдских территориях на северо-востоке Сирии, а также ситуацию, связаннаю с планируемым выводом американских войск из арабской республики, и другие проблемные вопросы.

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Путин, Владимир ВладимировичИранТурцияРоссияКризис в СирииРоухани, ХасанЭрдоган, Реджеп Тайип
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