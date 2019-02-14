Путин отметил вклад Ирана в урегулирование в Сирии

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил вклад Ирана в сирийское урегулирование, а также выразил надежду на новый импульс в развитии двусторонних отношений.

"Хочу вас поблагодарить за тот вклад, который вносит Иран в урегулирование сирийской проблемы", - обратился российский лидер к президенту Ирана Хасану Роухани на их двусторонней встрече на полях саммита по Сирии в Сочи. По словам Путина, стороны работают очень напряженно и скоординированно, "и только такой стиль работы приносит нам желаемый результат". "Не все вопросы еще решены, нам безусловно будет о чем поговорить сегодня в трехстороннем формате (Россия-Турция-Иран)", - продолжил президент РФ.

Он предложил также обсудить развитие двусторонних российско-иранских отношений. "В целом все наши планы реализуются, осуществляются и нам крайне важно было бы укрепить, усилить это направление", - сказал Путин. Он отметил, что за январь-ноябрь 2018 года двусторонний товарооборот РФ и Ирана увеличился на 7,5% до 1$,5 млрд.

"Примечательно, что импорт из Ирана вырос больше чем на 40%. Продвигаются и масштабные совместные проекты в ядерной энергетике, в нефтегазовом секторе и других областях. Мы этому очень рады, надеюсь, что и сегодняшняя встреча придаст дополнительный импульс развитию наших двусторонних связей", - заключил президент РФ.

Беседа лидеров началась с небольшой заминки, связанной с переводом слов российского лидера.

"Нет перевода?" - уточнил Путин, увидев замешательство в иранской делегации в начале своего выступления. "Channel two (второй канал)", - подсказал он, имея в виду включение нужного канала на устройстве, с которого синхронный перевод идет на наушник. Тем не менее, все заработало не сразу, однако через минуту сигнал с переводчиков все же пошел и встреча была продолжена.