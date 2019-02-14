Посольство России: британские СМИ игнорируют информацию об инсценировке химатаки в Сирии

ЛОНДОН, 14 февраля. /ТАСС/. Основные британские СМИ полностью игнорируют выводы продюсера вещательной корпорации Би-би-си по Сирии Риама Далати, установившего, что сцена с жертвами якобы имевшей место химической атаки в сирийской Думе была инсценировкой. На это обратило внимание в четверг посольство РФ в Великобритании в своем Twitter.

"Продюсер Би-би-си по Сирии @Dalatrm признал, что "атака Асада на Думу с применением зарина была инсценирована". Примечательно, что основные британские СМИ это игнорируют. Ни срочных новостей, ни статей, ничего", - подчеркивают в российском диппредставительстве.

В среду, 13 февраля, Далати написал в Twitter, что провел собственное расследования произошедшего в Думе и пришел к выводу о постановочном характере записанной на видео сцены в госпитале, в ходе которой оказывается помощь детям, якобы пострадавшим от действия отравляющего газа. В самой Би-би-си в ответ на просьбу корреспондента ТАСС прокомментировать слова Далати заявили, что он высказал свое личное мнение "о некоторых видеоматериалах, которые появились после атаки, но он не говорил, что самой атаки не было".

Комментируя заявление Далати, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия с самого начала говорила об инсценировке химической атаки в сирийском городе Дума. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала это сообщение сотрудника Би-би-си кульминацией театра абсурда в освещении событий в Сирии западными СМИ.