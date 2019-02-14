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Санкции в отношении России

Аксенов: возможные новые санкции США не повлияют на развитие Крыма

Глава региона напомнил, что крымчане уже пять лет живут в режиме санкций

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Возможные новые санкции Соединенных Штатов против России не отразятся на экономическом развитии Крыма, считает глава региона Сергей Аксенов.

"Мы уже пять лет живем в режиме санкций, негативного влияния нет. Может есть какие-то упущенные возможности, но не более того. Движение позитивное осуществляем сегодня и эти меры на нас не воздействуют", - сказал Аксенов ТАСС в четверг.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальные воды РФ при следовании из Черного в Азовское море. Законные требования пограничников остановиться, как того требует процедура прохода Керчь-Еникальского канала, украинские катера проигнорировали. Корабли были задержаны и доставлены в Керчь, 24 украинских моряка решением суда арестованы по обвинению в незаконном пересечении границы РФ.

Теги
СШАРоссияСанкции в отношении РоссииАксенов, Сергей ВалерьевичКрым
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