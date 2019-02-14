Песков: речь о военной операции в Идлибе в договоренностях РФ, Турции и Ирана не идет

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Россия, Турция и Иран согласовали дополнительные шаги по очищению сирийской провинции Идлиб от террористов, но речь о военной операции там не идет. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это шаги, направленные на то, чтобы очистить Идлиб от террористических группировок, которые сейчас контролируют значительную часть этой территории", - сказал Песков, говоря об итогах саммита лидеров трех стран в Сочи.

Отвечая на вопрос, идет ли речь о военной операции, представитель Кремля сказал: "Нет, конкретно нет".

Идлиб - единственный крупный регион Сирии, который остается в руках незаконных вооруженных формирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда могли переместиться боевики с семьями, отказавшиеся примириться с властями и добровольно сложить оружие.

Президенты России и Турции 17 сентября прошлого года договорились к 15 октября создать в провинции Идлиб демилитаризованную зону глубиной 15-20 км вдоль линии соприкосновения правительственных войск Сирии и вооруженной оппозиции. Однако затем Анкара попросила дать ей дополнительное время и отложить начало совместного патрулирования в Идлибе из-за неспособности гарантировать условия безопасности со своей стороны.