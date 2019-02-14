Лидеры России, Турции и Ирана подтвердили приверженность целостности Сирии

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и президент Исламской Республики Иран Хасан Роухани приняли совместное заявление по итогам трехстороннего саммита. Трехстраничный документ состоит из 17 пунктов, которые подводят итоги развития ситуации в Сирии с момента их последней встречи 7 сентября 2018 года в Тегеране. Стороны подчеркнули решимость укреплять трехстороннюю координацию в соответствии с имеющимися договоренностями.

Лидеры трех стран также отметили "твердую и неизменную приверженность суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", а также целям и принципам устава ООН. По их мнению, эти принципы подлежат всеобщему соблюдению и никакие действия, от кого бы они ни исходили, не должны их подрывать.

Согласно принятому заявлению трех президентов, Россия, Турция и Иран "отвергают все попытки создать новые реалии "на земле" под предлогом борьбы с терроризмом". Поэтому они выразили решимость противостоять сепаратистским планам, направленным на подрыв суверенитета и территориальной целостности Сирии, а также национальной безопасности соседних стран. В этой связи отмечается, что решение руководства США о выводе своих сил из Сирии в случае его выполнения станет шагом, который будет способствовать укреплению стабильности и безопасности в стране.

Ситуация в Идлибе

Кроме того, стороны подробно рассмотрели ситуацию в Идлибской зоне деэскалации, осудили и высказали серьезную обеспокоенность попытками террористической организации "Хейат Тахрир аш-Шам" усилить свой контроль в зоне, договорились эффективно противодействовать этим попыткам, а также предпринять конкретные шаги по снижению нарушений в Идлибской зоне деэскалации путем полного выполнения договоренностей по Идлибу, включая Меморандум о стабилизации в Идлибе от 17 сентября 2018 года. Путин, Эрдоган и Роухани, таким образом, подтвердили решимость продолжить сотрудничество в интересах окончательной ликвидации запрещенных в России ИГ, "Джабхат ан-Нусры" и всех других лиц, групп, предприятий и организаций, связанных с "Аль-Каидой" (запрещена в РФ) или ИГ, а также с прочими террористическими группами.

В заявлении указывается, что страны согласились координировать свои действия на востоке Сирии для обеспечения безопасности и стабильности в этом районе, в том числе через обращение к имеющимся соглашениям. "Сирийский конфликт не имеет военного решения и может быть урегулирован только в ходе политического процесса, ведомого и осуществляемого самими сирийцами при содействии ООН, в соответствии с резолюцией 2254 СБ ООН", - подчеркивается в принятом документе. Для дипломатического урегулирования ситуации подтверждается решимость содействовать скорейшему запуску Конституционного комитета и отмечается важность продолжения взаимодействия и координации с сирийскими сторонами и спецпосланником Генсекретаря ООН по Сирии Гейром Педерсеном.

Налаживание мирной жизни

В целом лидеры трех стран приветствовали успешную реализацию второго обмена насильственно удерживаемыми лицами, состоявшиеся 24 ноября 2018 года и 12 февраля 2019 года. Кроме того, в своем заявлении лидеры подчеркнули необходимость продолжения всех усилий по оказанию гуманитарной помощи всем сирийцам в восстановлении нормальной, мирной жизни и важность создания условий для безопасного возвращения беженцев.

Следующий трехсторонний саммит решено провести в Турции.