Лукашенко присоединился к встрече лидеров России, Ирана и Турции в Сочи

СОЧИ, 14 февраля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг вечером присоединился к встрече в Сочи лидеров РФ, Ирана и Турции Владимира Путина, Хасана Роухани и Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснил журналистам, что участие Лукашенко во встрече лидеров не имеет отношения к проблематике сирийского урегулирования. "Это не связано с астанинским форматом, просто воспользовались тем, что все вместе находятся в одном городе", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Песков уточнил, что это президент РФ предусмотрел "такую возможность, чтобы Лукашенко мог со своими коллегами также пообщаться, используя возможность своего пребывания здесь в Сочи одновременно с ними".

По итогам трехстороннего саммита в четверг президенты России, Турции и Ирана приняли совместное заявление. Трехстраничный документ состоит из семнадцати пунктов, которые подводят итоги развития ситуации в Сирии с момента их последней встречи 7 сентября 2018 года в Тегеране. Стороны подчеркнули решимость укреплять координацию в соответствии с имеющимися договоренностями. Кроме того, президент Турции выступил с предложением провести следующий трехсторонний саммит по Сирии в его стране.

Также, как сообщал ранее Песков, в четверг Путин продолжит общение со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. В среду, 13 февраля лидеры двух стран провели переговоры и вместе покатались на лыжах на одном из сочинских склонов.

Как сообщил в тот же день журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, "уже запланировано, что так или иначе контакты будут продолжаться между Путиным и Лукашенко завтра (14 февраля - прим. ТАСС) и даже послезавтра [15 февраля]". На пятницу, 15 февраля, запланирована встреча президентов РФ и Белоруссии с участием министров двух стран, курирующих образование, культуру и спорт.