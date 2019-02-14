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Политический кризис в Венесуэле
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Небензя: консультации с США по общему варианта резолюции по Венесуэле приостановлены

Постпред РФ при ООН заявил, что Каракас намерен созвать конференцию в поддержку международного права в стране
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя AP Photo/Richard Drew
Описание
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
© AP Photo/Richard Drew

ООН, 14 февраля. /ТАСС/. Консультации с США по поводу выработки общего варианта резолюции Совета Безопасности ООН по Венесуэле пока приостановлены. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Если понадобится, у нас есть в запасе резолюция, которая подтверждает суверенитет и территориальную целостность Венесуэлы", - отметил он. На уточняющий вопрос ТАСС по поводу консультаций с США и попыток выработки общего варианта дипломат ответил: "Они [консультации] приостановлены".

Он также заявил, что венесуэльские власти намерены созвать конференцию в поддержку международного права в этой стране.

"Насколько я знаю, власти Венесуэлы планируют созвать международную конференцию для защиты международного права", - сказал он.

Теги
ВенесуэлаРоссияПолитический кризис в ВенесуэлеНебензя, Василий Алексеевич
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