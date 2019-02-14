Небензя: консультации с США по общему варианта резолюции по Венесуэле приостановлены

ООН, 14 февраля. /ТАСС/. Консультации с США по поводу выработки общего варианта резолюции Совета Безопасности ООН по Венесуэле пока приостановлены. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Если понадобится, у нас есть в запасе резолюция, которая подтверждает суверенитет и территориальную целостность Венесуэлы", - отметил он. На уточняющий вопрос ТАСС по поводу консультаций с США и попыток выработки общего варианта дипломат ответил: "Они [консультации] приостановлены".

Он также заявил, что венесуэльские власти намерены созвать конференцию в поддержку международного права в этой стране.

"Насколько я знаю, власти Венесуэлы планируют созвать международную конференцию для защиты международного права", - сказал он.