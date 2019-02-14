Патрушев: США ставят Афганистан в зависимость от себя, а не выполняют миссию ООН

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. США своими действиями в Афганистане не только дестабилизировали обстановку там, но и планомерно ставят Кабул в зависимость от Вашингтона. Такое мнение высказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью газете "Комсомольская правда".

"Мы наблюдаем, что США создают систему прямой зависимости Афганистана от американского вооружения и военной техники, чтобы тем самым закрепиться в стране на долгие годы", - сказал он, отметив, что звучавшие от американских официальных лиц заявления о предстоящем выводе натовского воинского контингента из Афганистана "в реальности пока не реализуются".

"В целом же присутствие Вашингтона не просто дестабилизировало обстановку в Афганистане, а отбросило развитие страны на десятилетия", - подчеркнул Патрушев. Он напомнил, что за почти два десятилетия присутствия в Афганистане альянс НАТО "не выполнил ни одной задачи" из предусмотренных соответствующими мандатами Совета Безопасности ООН, в том числе основную - ликвидацию террористических структур. В настоящее время численность запрещенных в РФ радикального движения "Талибан" и экстремистской группировки ИГ составляет соответственно 60 тыс. и 4 тыс. человек, отметил он. "Официальные власти не контролируют свыше 60% регионов страны, а производство наркотических средств на территории этой страны выросло в 43 раза", - отметил секретарь Совбеза.

Патрушев назвал некорректным сравнение присутствия в Афганистане воинских контингентов США и СССР. "Советский Союз оказывал содействие руководству Афганистана в укреплении экономического потенциала страны, развитии общественных и государственных институтов, строительстве школ, больниц, объектов инфраструктуры, поддерживал порядок, борясь с террористическими и экстремистскими группировками. Американцы же в это время противодействовали советским войскам, создав для этого ультрарадикальную террористическую организацию "Аль-Каида" (запрещена в РФ), поставляя моджахедам новейшее оружие, боеприпасы и обмундирование, с афганской оппозицией работали американские инструкторы, и все это привело к поляризации и углублению раскола в афганском обществе", - пояснил он. Секретарь Совбеза напомнил, что Советский Союз пошел на этот шаг по просьбе правительства Афганистана, а также в стремлении обезопасить свои границы от угроз, исходивших с афганской территории.

15 февраля исполняется 30 лет со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Он находился на территории этой страны с 1979 года.