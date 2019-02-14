Патрушев: фальсификации остались единственным шансом Порошенко победить на выборах

МОСКВА, 14 февраля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев считает, что у президента Украины Петра Порошенко практически не осталось шансов легитимно выиграть выборы главы государства. Такое мнение он высказал в интервью газете "Комсомольская правда".

"Как показывают результаты опросов общественного мнения, Порошенко не имеет достаточного уровня электоральной поддержки. У него практически нет шансов для легитимного избрания на второй срок, - подчеркнул секретарь Совбеза. - Украинцы не верят в способность действующего президента и его окружения вывести страну из глубокого политического и экономического кризиса". "Единственная надежда Порошенко - широкое использование фальсификаций и грязных политтехнологий", - считает Патрушев.

По его словам, то, что предстоящие президентские выборы на Украине не будут справедливыми и честными, было очевидно задолго до начала избирательной кампании всем, и в первую очередь самим украинцам. "Компетентные органы Украины уже получили и получают сотни жалоб о нарушениях в ходе предвыборной кампании, фиксируются случаи незаконной агитации и подкупа избирателей", - проиллюстрировал свои слова секретарь Совбеза РФ.

"Переизбрание Порошенко приведет к еще большему расколу и в обществе, и самой Украины", - уверен он. Патрушев напомнил, что не все граждане Украины смогут принять участие в предстоящих выборах. "Действующая власть заведомо лишила права участвовать в выборах миллионы украинцев, живущих в нашей стране, и жителей ДНР и ЛНР, которых Киев, кстати, считает гражданами Украины", - сказал он. Таким исключением "созданы предпосылки для фальсификации выборов с "правильным" для Порошенко результатом", считает Патрушев.

По его словам, в этом же контексте нужно рассматривать и запрет на въезд на Украину для российских наблюдателей в составе БДИПЧ ОБСЕ, "которые, в отличие от западных представителей, не способны покрывать фальсификаторов". "Таким образом, на Украине созданы условия для самых грубых нарушений избирательного процесса", - резюмировал секретарь Совбеза. Он напомнил и о выборах 2004 года, "когда в нарушение конституции был назначен третий тур, чтобы протащить в президенты [Виктора] Ющенко".

Секретарь Совета безопасности также добавил, что Порошенко беспрекословно выполняет указания США и Евросоюза, за это Запад вновь "тянет" его на пост президента.

"США и их союзники упорно тянут его [Порошенко] на высший государственный пост, ведь он беспрекословно выполняет все указания не только Вашингтона, но и Брюсселя тоже", - отметил секретарь Совбеза РФ.

По его словам, при этом у запада нет никаких иллюзий относительно мизерных шансов Порошенко легитимно выиграть предстоящие выборы. Кроме того, "западников не интересует тот факт, что за четыре года его [Порошенко] президентства значительная часть населения Украины обнищала, а миллионы граждан покинули страну в поисках лучшей жизни". Патрушев напомнил также об отсутствии каких-либо позитивных подвижек в урегулировании ситуации на Донбассе.

"Запад ради сохранения действующей антироссийской киевской власти, сознательно закрывает глаза на рост неонацизма на Украине, ставшего для руководства страны практически государственной идеологией", - добавил секретарь СБ РФ. "Точно также западники "не видели" возникновение нацизма после Первой мировой войны, - заметил он. - А многие промышленники, в первую очередь из США, считали нацистов своими партнерами по бизнесу. К сожалению, Запад не хочет делать выводы из истории".