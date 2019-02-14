Зампостпреда РФ: любой план по Украине должен соответствовать минским соглашениям

ООН, 15 февраля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский напомнил, что любые инициативы, касающиеся урегулирования на Украине, должны идти в рамках минских договоренностей. Так он прокомментировал сообщения о разработке Киевом "Механизма новых шагов" по Донбассу.

"Любой план должен соответствовать минским договоренностям и резолюции 2202 Совета Безопасности", - подчеркнул дипломат в беседе с корреспондентом ТАСС. "В ходе последнего заседания СБ представители ОБСЕ еще раз четко опровергли утверждения о наличии российских войск на Украине, поэтому никакой деоккупации быть не может", - констатировал Полянский.

Он также добавил, что предложение России по миротворческой миссии ООН на Украине по-прежнему находится "на столе". "Мы готовы по нему работать в любой момент", - указал дипломат.

Ранее министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе визита в Вашингтон заявил о разработке Киевом "нового формата" возвращения и реинтеграции Донбасса - "Механизма новых шагов". По его словам, применению новой стратегии предшествует подготовительный этап - "формирование необходимого правового поля, введение коммуникационной стратегии, определение статуса Специальной международной миротворческой миссии, создание программ мониторинга, консультативной и ресурсной помощи".