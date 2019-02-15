Грудинин останется в совете депутатов Видного

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Павел Грудинин, который покинул накануне пост председателя совета депутатов города Видное Ленинского района Московской области, останется депутатом и продолжит работу в совете. Переизбрание главы совета он назвал рядовым случаем.

"Переизбрали председателя. В прошлом созыве это делали пять раз. Я теперь не председатель, я просто депутат", - заявил он в пятницу ТАСС.

Грудинин добавил, что для него "нет никакой разницы" возглавляет ли он совет, "просто председатель больше работает". По его словам, большинство проголосовало вчера за его переизбрание, поскольку он "слишком много инициатив вносил, заставлял депутатов работать, проводил внеочередные заседания совета".

Грудинин является бенефициаром "Совхоза им. Ленина", крупнейшего производителя клубники в Московской области, расположенного в Ленинском районе. Бизнесмен был кандидатом в президенты РФ от КПРФ в марте 2018 года. В ходе предвыборной кампании ЦИК получил информацию, что у Грудинина в 2016-2017 годах "было открыто 13 счетов в Швейцарии, из которых шесть абсолютно точно оставались открытыми на декабрь 2017 года". Параллельно с этим весной 2018 года начались судебные тяжбы с миноритариями "Совхоза" из-за переданных дочерней компании земель.