Глава Калмыкии: вопросов с определением административных границ региона нет

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Административные границы с соседними регионами у Калмыкия определены, сообщил в пятницу в интервью ТАСС на полях Российского инвестиционного форума в Сочи глава республики Алексей Орлов.

Правительству РФ и регионам на основе поручения президента до 2021 года нужно завершить работу по установлению границ регионов и населенных пунктов. Это делается, в том числе, для того, чтобы уладить кадастровый учет земельных участков и объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Калмыкия входит в состав Южного федерального округа и граничит с Дагестаном, Ставропольем, с Ростовской, Волгоградской, Астраханской областями.

"У нас нет проблем в этом отношении. Они административные - это первое. Во-вторых, по границам как таковым в кадастровых службах и службах Росреестра понимание четкое и ясное. Там вопросов между субъектами у Калмыкии по крайней мере нет", - сказал Орлов.

Российский инвестиционный форум проходит 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.