В Кремле прокомментировали "появление" третьего подозреваемого в "деле Скрипалей"

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Кремль не изменил свою позицию относительно публикаций о подозреваемых в отравлении Скрипалей в Солсбери после того, как СМИ назвали имя еще одного человека, якобы связанного с этим инцидентом. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"[Кремль комментирует эту информацию] Точно так же, как мы комментировали сообщения о первом и втором человеке, которым вменяется то, что вменяется, - сказал он. - Ничего здесь не меняется, наш подход остается прежним".

Британский телеканал Sky News распространил в четверг имя третьего человека, который якобы причастен к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте прошлого года в городе Солсбери. Как информировал телеканал, который ссылается на инициативную группу Bellingcat, третьего предполагаемого участника покушения зовут Денис Вячеславович Сергеев. Утверждается, что он является сотрудником ГРУ и действовал под вымыленным именем Сергея Вячеславовича Федотова.

Sky News сообщил, что в день отравления Скрипалей 4 марта третий подозреваемый якобы покинул Великобританию, отправившись в Москву через Рим. При этом ранее газета The Daily Telegraph информировала со ссылкой на собственные источники о прямо противоположном - о том, что он якобы до сих пор может оставаться на территории Великобритании.