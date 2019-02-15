Песков: Путин и Абэ не обсуждали тему отмены Японией виз для россиян

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Кремль приветствует обсуждение возможности отмены виз для россиян при поездках в Японию. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобные обсуждения, безусловно, приветствуются, это в русле генеральной линии на дальнейшее развитие отношений", - сказал он.

Представитель Кремля добавил, что эта тема не обсуждалась на последних переговорах президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Он заметил, что в целом вопросы облегчения визового режима часто фигурируют на повестке дня переговоров с различными государствами. "Это то, к чему мы в конечном итоге стремимся", - резюмировал Песков.

Ранее газета Sankei сообщила, что правительство Японии изучает вопрос о фактической отмене краткосрочных въездных виз для граждан России. Виза на въезд в Японию для пребывания в течение 90 дней, передает издание, будет не нужна, если гражданин России заранее зарегистрирует в японском консульском учреждении данные своего заграничного паспорта. Предполагается также разрешить многократный безвизовый въезд в течение определенного установленного срока.

Как сообщает газета, сроки введения такой системы пока не определены. Этот вопрос, по данным Sankei, может быть затронут на встрече глав МИД Японии и РФ, которая, как ожидается, состоится ориентировочно 16 февраля в Мюнхене в рамках предстоящей там Международной конференции по вопросам безопасности.