Полпредство ДФО может переехать во Владивосток из Хабаровска к сентябрю

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Полномочное представительство президента в Дальневосточном федеральном округе может переехать во Владивосток из Хабаровска к сентябрю. Об этом сообщил ТАСС в интервью на Российском инвестиционном форуме в Сочи глава региона Олег Кожемяко.

Президент России Владимир Путин 13 декабря подписал указ о переносе столицы ДФО из Хабаровска во Владивосток. Во второй половине декабря полпред, вице-премьер Юрий Трутнев поставил полпредству задачу переехать во Владивосток в течение года.

"До сентября есть планы, что оно [полпредство] все-таки переедет, они рассматривают здания", - сказал Кожемяко.

Трутнев на встрече с журналистами в конце января заявил, что во Владивосток из Хабаровска переедут не более 25% сотрудников, работающих в представительстве президента. Остальных планируется набрать на месте, такая ротация, по его словам, должна помочь бороться с коррупцией и аффилированностью, а также привнести новые идеи в работу. В качестве нового места работы в первое время будут использоваться помещения Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

Российский инвестиционный форум проходит в Сочи 14-15 февраля. Главная тема форума в этом году - реализация национальных проектов. Организатор - фонд "Росконгресс". ТАСС - генеральный информационный партнер и фотохост-агентство форума.