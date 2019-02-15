Кремль начал прием заявок от журналистов, желающих осветить послание Путина парламенту

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Кремль начал прием заявок от журналистов, желающих осветить послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию. "Департамент аккредитации управления пресс-службы и информации президента России начинает прием заявок на участие в освещении ежегодного послания президента Российской Федерации Федеральному собранию, которое состоится 20 февраля 2019 года", - говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Заявки на аккредитацию принимаются от российских СМИ, имеющих регистрацию в Роскомнадзоре, и иностранных журналистов, аккредитованных при МИД РФ. Аккредитация завершится в 18:00 17 февраля 2019 года.

Заявки на аккредитацию принимаются только в электронном виде на сайте www.kremlin.ru или президент.рф. Список аккредитованных журналистов, а также информация о месте проведения и порядке работы представителей СМИ будут позже опубликованы на этих же сайтах.

Путин выступит с посланием парламенту 20 февраля. О месте проведения мероприятия пока не сообщалось, однако, по словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, оно состоится не в Кремле.

24 февраля исполнится 25 лет с тех пор, как было положено начало практике обращений президента к парламенту на тему основных направлений развития страны. Тогда впервые в современной истории России послание Федеральному собранию представил президент Борис Ельцин. В общей сложности он выступал с такими обращениями к парламенту шесть раз.

Президент Владимир Путин выступал с посланием 14 раз (последний - 1 марта 2018 года), Дмитрий Медведев во время работы на посту главы государства - четыре раза. Нынешнее послание станет для Путина пятнадцатым.