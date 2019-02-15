Замглавы МИД РФ назвал абсурдом заявления НАТО о сдерживании России

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Заявления НАТО о шагах по сдерживанию России на фоне того, что именно США приняли решение о выходе из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), являются полным абсурдом. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко, комментируя по просьбе ТАСС соответствующее заявление генсека альянса Йенса Столтенберга.

"Парадокс заключается в том, что это США вышли из ДРСМД, а сдерживать они собираются Россию. В этом абсурд полный", - подчеркнул заместитель министра.

Риски, исходящие от НАТО

Грушко добавил, что Россия будет парировать риски со стороны НАТО, в том числе военно-техническими средствами, и учитывать в оборонном планировании шаги альянса.

"В любом случае военно-технический ответ, который будет готовиться НАТО, очевидно, будет направлен не против США. Все эти планы по усилению военного потенциала альянса, приданию ему нового качества будут серьезно осложнять ситуацию в области безопасности, создавать для РФ дополнительные риски, которые мы будем парировать в случае необходимости также военно-техническими мерами, учитывать эти планы, когда и если они будут обнародованы, в нашем оборонном планировании", - подчеркнул он.