Выборы разного уровня пройдут 8 сентября в 82 регионах России

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Более 5 тыс. избирательных кампаний разного уровня пройдут в единый день голосования (8 сентября) в 82 регионах России. Это следует из материалов, опубликованных на странице ЦИК РФ в Facebook.

В частности, в трех субъектах - Хабаровском крае, Белгородской и Свердловской областях - пройдут дополнительные выборы в Госдуму по вакантным одномандатным округам.

Выборы губернаторов запланированы в 16 регионах, заксобраний - в 13.

В 22 административных центрах жители изберут гордумы, а в трех региональных столицах - глав муниципальных образований.

Наибольшее число выборов пройдет на муниципальном уровне.

Единый день голосования проводится ежегодно во второе воскресенье сентября, а в год думских выборов - в третье воскресенье сентября.