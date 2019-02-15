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Выход США и России из ДРСМД

Борисов: Россия будет держать паритет с США, если Вашингтон выйдет из ДРСМД

Вице-премьер выразил сомнение в том, что "атомный поезд" "Баргузин" будет вновь включен в программу вооружения в случае окончательного выхода США из договора

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Россия будет принимать адекватные меры в ответ на любые угрозы со стороны США, в случае выхода Вашингтона из ДРСМД. Об этом сообщил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

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"Я бы так сказал: если они [США] выйдут из договора и будут принимать меры, которые будут угрожать нам в связи с выходом, то, безусловно, мы будем адекватные меры все принимать, - подчеркнул вице-премьер. - У нас для этого все есть, наработок достаточно много, так что паритет мы будем держать".

Борисов выразил сомнение в том, что "атомный поезд" "Баргузин" будет вновь включен в госпрограмму вооружения в случае окончательного выхода США из ДРСМД. "Не факт, но это мое личное [мнение]", - ответил Борисов на вопрос о возможности включения "Баргузина" в госпрограмму вооружений.

Теги
СШАРоссияБорисов, Юрий ИвановичВыход США и России из ДРСМД
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