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Грушко назвал инициативу расширения ДРСМД гаданием на кофейной гуще

Заместитель главы российского дипведомства отметил, что такие соглашения переходят к другому этапу не путем их разрушений

МЮНХЕН, 15 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД РФ Александр Грушко скептически отнесся к предложению о включении в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) новых стран.

"Это такое гадание на кофейной гуще. Мне представляется, что такие заявления некорректны, потому что мы прекрасно помним из истории контроля над вооружениями, что обычно стараются переходить к следующему этапу, другим переговорам, не разрушая старые", - сказал он журналистам в пятницу на Мюнхенской конференции по безопасности, комментируя возможность переформатирования ДРСМД с участием новых стран.

Теги
Грушко, Александр ВикторовичВыход США и России из ДРСМДМюнхенская конференция по безопасности — 2019
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