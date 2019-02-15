Косачев: Мюнхенская конференция остается местом "концентрации евроатлантизма"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Мюнхенская конференция по безопасности, которая открылась в пятницу, продолжает оставаться местом "концентрации евроатлантизма", поэтому на ней вряд ли удастся выработать прорывные решения, свободные от блокового мышления. Такое мнение выразил глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Мюнхенская конференция как была, так и остается местом концентрации евроатлантизма во всех его проявлениях, где участники подобраны главным образом по критерию лояльности к этой навязчивой идее. А всем прочим, включая Россию, отводится роль либо соглашающихся, либо остающихся в меньшинстве", - написал Косачев на своей странице в Facebook.

По мнению сенатора, это "главная слабость Мюнхена". "Он вряд ли способен выработать прорывные, свободные от блокового мышления рецепты, в которых так нуждается мир", - добавил Косачев.

При этом сенатор отметил, что российские политики присутствуют в эти дни в Мюнхене, точка зрения России представлена там не первый год. "Это уже немало. Капля камень точит", - отметил Косачев.

55-я по счету Мюнхенская конференция по безопасности проходит в отеле Bayerischer Hof 15-17 февраля. Около 600 политиков, представителей деловых и научных кругов, а также правозащитных организаций со всего мира обсуждают на ней будущее европейской архитектуры безопасности. Россию на международном форуме представляет глава МИД Сергей Лавров.