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Лавров и глава МИД Фиджи обменялись телеграммами по случаю юбилея дипотношений

Глава дипведомства РФ отметил прочную основу, которую сторонам удалось заложить для "поступательного развития всего комплекса российско-фиджийских связей"

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Республики Фиджи Иния Серуирату обменялись поздравительными телеграммами по случаю 45-летия установления дипломатических отношений между двумя страны. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении российского дипведомства.

Как сообщили в министерстве, в своем поздравлении Лавров отметил, что сторонам удалось заложить прочную основу для "поступательного развития всего комплекса российско-фиджийских связей на благо народов двух стран и в интересах упрочения безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе".

В свою очередь Серуирату подтвердил настрой на "укрепление взаимопонимания и доверия между Россией и Фиджи и выразил надежду на наращивание двустороннего сотрудничества по широкому кругу направлений".

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичФиджиРоссия
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