Посольство РФ: антироссийские публикации в британских СМИ увеличатся с приближением Brexit

ЛОНДОН, 15 февраля. /ТАСС/. Количество провокационных антироссийских публикаций будет расти в британской прессе с приближением даты выхода Соединенного Королевства из Евросоюза. Об этом заявили в пятницу в посольстве России в Лондоне, прокомментировав сообщения британских СМИ с утверждениями о причастности российских спецслужб к предполагаемому отравлению болгарского торговца оружием Эмилияна Гебрева в 2015 году.

"Подобных вбросов, сочетающих признаки разведывательных данных и добротных фальшивок, мы уже видели немало. Уверены, что по мере приближения к дате выхода Великобритании из ЕС количество таких провокационных публикаций с антироссийской заряженностью будет только расти", отметили в российском диппредставительстве.

"Вместе с тем хотели бы вновь напомнить, что якобы "независимая" организация Bellingcat, на публикациях которой основаны материалы в прессе, очевидно связана с западными спецслужбами. Доказательств этому утверждению уже было предъявлено достаточно. Тот факт, что итоги очередного "расследования" этой структуры о неком российском гражданине "Сергее Федотове", посещавшем Болгарию в тот же период, когда был отравлен Эмилиян Гебрев, появились при активном задействовании британских информационных ресурсов, лишь подтверждает наши наблюдения", - добавили в посольстве РФ.

Что произошло в Болгарии?

В интервью газете The Guardian болгарский премьер-министр Бойко Борисов ранее сообщил, что группа британских следователей выясняет в Болгарии обстоятельства отравления Эмилияна Гебрева, проверяя наличие связи этого дела с инцидентом в Солсбери, где в марте прошлого года воздействию нервно-паралитического вещества подверглись бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.

Газета The Daily Telegraph ранее утверждала со ссылкой на собственный источник о том, что британское следствие работает с версией о причастности к отравлению Скрипалей офицера российской военной разведки, известного под именем Сергей Федотов. Издание при этом предположило, что Федотов может до сих пор находиться на территории Великобритании. Другая британская газета - The Times - в этой связи сообщила, что Скотленд-Ярд и служба британской контрразведки MI-5 займутся изучением произошедшего четыре года назад в Болгарии инцидента с предполагаемым отравлением Гебрева, которому в итоге удалось выжить. Согласно имеющейся у газеты информации, к этому отравлению, как и к отравлению в Солсбери, может иметь отношение тот же Федотов.

Предполагаемый третий подозреваемый

Британская инициативная группа Bellingcat выступила в четверг с утверждением, что третьего предполагаемого участника покушения на Скрипалей зовут Денис Сергеев. Утверждается, что он является сотрудником ГРУ и действовал под вымыленным именем Сергея Федотова.

В Скотленд-Ярде корреспонденту ТАСС отказались комментировать данную информацию.

Инцидент в Солсбери

4 марта 2018 года Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись в Солсбери, по заявлениям британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества "Новичок", что стало поводом для долговременного закрытия в этом городе многих объектов бизнеса, а также перекрытия доступа людей к ряду жилых и парковых территорий. Позднее Лондон выступил с утверждением о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки "Новичка" ни в СССР, ни в России не существовало. 16 марта Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту покушения на убийство Юлии Скрипаль.

5 сентября премьер-министр Великобритании Тереза Мэй проинформировала британский парламент о выводах расследования, заявив, что в покушении на Скрипалей подозреваются двое россиян с паспортами на имена Александра Петрова и Руслана Боширова, которых британские спецслужбы считают "агентами ГРУ" (Главного управления (ГУ, бывшего ГРУ) Генштаба ВС РФ). Сами Петров и Боширов дали интервью телеканалу RT, в котором отвергли эти обвинения.