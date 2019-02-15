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Мюнхенская конференция по безопасности — 2019

Лавров обсудил с генсеком НАТО состояние безопасности в Европе

Йенс Столтенберг ранее сообщил, что планирует обсудить с главой МИД РФ возможность сохранения ДРСМД

ТАСС, 15 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и генсек НАТО Йенс Столтенберг рассмотрели вопросы европейской безопасности.

Встреча прошла в пятницу на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, говорится в сообщении российского дипведомства.

"Были обсуждены состояние безопасности в Европе и отношения Россия - НАТО", - информировали в министерстве.

Ранее Столтенберг заявлял, что намерен обсудить с Лавровым в Мюнхене возможность сохранения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияСтолтенберг, ЙенсМюнхенская конференция по безопасности — 2019
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