Ярославская облдума внесла поправки в местный закон о выборах после жалобы "Яблока" в КС

ЯРОСЛАВЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Ярославская областная дума внесла поправки в региональный закон о выборах, согласно которым партиям теперь необязательно выдвигать кандидатов по всем территориальным группам для участия в выборах в облдуму и муниципалитет (гордуму) Ярославля. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Эльхан Мардалиев.

15 января Конституционный суд (КС) принял жалобу от ярославского регионального отделения партии "Яблоко", сообщил ТАСС глава отделения Олег Виноградов. Дата рассмотрения жалобы еще не назначена. Виноградов пожаловался на незаконную, по его мнению, отмену регистрации кандидатов от партии "Яблоко" на выборах в Ярославскую облдуму в 2018 году. Причиной отмены стало то, что партия выдвинула кандидатов не по всем 25 территориальным группам, как требовалось в соответствии с региональным законом, а только по 23.

"Поправки были приняты в двух чтениях. Самая интересная поправка, связанная с определением правил участия партий в выборах. До последнего времени у нас в действующей редакции закона, чтобы партия приняла участие в выборах, нужно было закрыть все территориальные группы, а на момент голосования должно было остаться не менее половины от первоначально закрытых территориальных групп. Теперь на выборах в облдуму обязательно закрытие 20 территориальных групп, не всех 25", - сказал Мардалиев.

По его словам, поправки также касаются возможности голосования лиц, которые находятся под административным арестом. "Также дается возможность лицам, которые участвуют в местных выборах, тратить деньги до 15 тыс. рублей, не открывая специального избирательного счета", - пояснил Мардалиев.

В июле 2018 года Ярославский областной суд признал незаконным решение региональной избирательной комиссии о заверении списка кандидатов в депутаты Ярославской областной думы от партии "Яблоко". Партия выдвинула кандидатов не по всем 25 территориальным группам, как требовалось в соответствии с региональным законом, а только по 23.

Выборы депутатов Ярославской облдумы состоялись 9 сентября 2018 года. По итогам голосования, представители "Единой России", КПРФ, "Справедливой России", ЛДПР и партии "Коммунисты России" преодолели пятипроцентный барьер и получили мандаты в облдуме.