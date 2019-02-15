Лавров обсудил с Могерини Венесуэлу, Сирию, Украину и иранскую сделку

ТАСС, 15 февраля. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини рассмотрели ситуацию в Венесуэле, украинский вопрос, обстановку в Сирии и выполнение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Встреча прошла в пятницу на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, говорится в сообщении российского дипведомства.

"Обсуждены ситуация на Украине, в Венесуэле и на Западных Балканах, проблематика сирийского урегулирования, вопросы относящиеся к Совместному всеобъемлющему плану действий по ситуации вокруг иранской ядерной программы, а также некоторые аспекты отношений Россия - ЕС", - отметили в МИД РФ.

В беседе с российской стороны также приняли участие заместители главы МИД Александр Грушко и Сергей Рябков.