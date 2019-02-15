Умер бывший вице-спикер Госдумы Михаил Юрьев

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Предприниматель, бывший заместитель председателя Госдумы и ведущий радио "Комсомольская правда" Михаил Юрьев скончался в возрасте 59 лет. Об этом в пятницу сообщила радиостанция в своем telegram-канале

"Скончался ведущий "Главтемы" Михаил Юрьев. Радио КП выражает соболезнования родным и близким", - говорится в сообщении.

Михаил Юрьев родился 10 апреля 1959 года в Москве. Он возглавлял промышленную группу "Интерпром". В 1995-1999 годах был депутатом Госдумы от партии "Яблоко", занимал пост вице-спикера. Передачу "Главтема" вел с 2017 года.