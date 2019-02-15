Лавров обсудил с главой МИД Нидерландов выход США из ДРСМД

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и его голландский коллега Стеф Блок обсудили в пятницу выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Встреча прошла на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, говорится в сообщении российского дипведомства.

"Министры обсудили ситуацию, сложившуюся в результате решения США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности, положение на Украине, а также некоторые аспекты двусторонних отношений", - отметили в МИД РФ.

1 февраля глава Белого дома Дональд Трамп и госсекретарь Майкл Помпео объявили, что Вашингтон приостанавливает выполнение своих обязательств в рамках ДРСМД со 2 февраля, а через полгода перестанет быть его участником, поскольку считает, что Россия нарушает договор. В ответ на это решение президент РФ Владимир Путин 2 февраля объявил о приостановке Москвой участия в соглашении. При этом он поручил более не инициировать переговоры с Вашингтоном по этой проблематике, подчеркнув, что американская сторона сама должна созреть для ведения равноправного и содержательного диалога.