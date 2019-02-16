Главы МИД России и Судана обсудили двустороннее сотрудничество и региональные вопросы

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на полях 55-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности провел встречу со своим суданским коллегой ад-Дирдири Мухаммедом Ахмедом. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении российского дипведомства.

"Состоялся обмен мнениями по ключевым вопросам региональной повестки дня, - информировали в министерстве. - Министры затронули также ряд актуальных вопросов российско-суданского двустороннего сотрудничества".

Встреча прошла в пятницу, 15 февраля.

Мюнхенская конференция по безопасности проходит 15-17 февраля. Как ожидается, сегодня на ней выступит глава российской делегации Сергей Лавров.