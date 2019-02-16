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Мюнхенская конференция по безопасности — 2019
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Рябков: США нацелены продвигать свои интересы, не считаясь с последствиями для других

Как отметил замглавы МИД РФ, из слов Майка Пенса следует, что США гордятся высылкой российских дипломатов в связи с "делом Скрипалей"

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Вашингтон нацелился на продвижение своих интересов, несмотря ни на какие последствия для мировой безопасности. Об этом заявил в субботу журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков по итогам выступления вице-президента США Майка Пенса на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Концовка речи не оставляет сомнений в том, что американская сторона нацелилась на продавливание своих подходов, несмотря ни на какие издержки, несмотря ни на какие разрушительные последствия для международной системы безопасности", - сказал Рябков.

Как отметил замглавы МИД РФ, из слов Пенса следует, что США гордятся высылкой российских дипломатов в связи с "делом Скрипалей". "Мы, реагируя на такие шаги зеркально, не выставляем это как результат собственной работы. Мы считаем, что так быть не должно", - подчеркнул высокопоставленный дипломат.

Рябков добавил, что крайне резкие заявления американского вице-президента в отношении Ирана и Венесуэлы были предсказуемы.

Теги
СШАРоссияРябков, Сергей АлексеевичПенс, Майкл (Майк)Мюнхенская конференция по безопасности — 2019
Мюнхенская конференция по безопасности — 2019
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