Лавров: Евросоюз дал себя втянуть в бессмысленное противоборство с Россией

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Евросоюз позволил втянуть себя в бессмысленное противоборство с Россией и несет многомиллиардные убытки от навязанных им санкций. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

По его словам, на сегодняшний день значительный потенциал взаимодействия РФ и ЕС простаивает. "В то время как европейцы дали себя втянуть в бессмысленное противоборство с Россией, неся многомиллиардные убытки от навязанных им из- за океана санкционных установок, мир продолжил стремительно меняться", - подчеркнул глава МИД РФ.

"В результате что мы имеем? Единая Европа так и не построена, - обратил внимание Лавров. - Насущные для всех нас проблемы - от окончательного искоренения терроризма до обеспечения устойчивого экономического роста - не получили адекватных ответов".

Российский министр также отметил, что в практическом плане Евросоюз больше не обладает монополией на общерегиональную интеграционную повестку. "Перераспределяется баланс сил на огромном евразийском пространстве, прежде всего за счет новых центров в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - пояснил он.

Кроме того, неотъемлемой частью геополитического ландшафта стал Евразийский экономический союз (ЕАЭС), продолжил министр. "Об этом свидетельствуют как достигнутые в его рамках конкретные результаты, так и стремление десятков государств и объединений заключать с ЕАЭС преференциальные соглашения, - указал Лавров. - Над обустройством Евразии энергично работает Пекин, реализующий концепцию "Один пояс, один путь", соответствующие проекты разрабатываются и на площадке Шанхайской организации сотрудничества".

При этом Лавров отметил, что Россия, несмотря на многочисленные спекуляции, заинтересована, чтобы Евросоюз был сильным, самостоятельным и открытым.

"Россия - вопреки многочисленным спекуляциям - заинтересована в сильном, самостоятельном и открытом Евросоюзе, - подчеркнул российский министр. - Как отметил президент [России] Владимир Путин, стремление ЕС к независимости, самодостаточности и суверенности в сфере обороны и безопасности является естественным и в целом положительным с точки зрения укрепления многополярности мира".

"Насколько Евросоюзу позволят это сделать - другой вопрос", - добавил Лавров.

Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что реалии XXI века диктуют "необходимость отказа от рецидивов колониального мышления, от философии железных занавесов и санитарных кордонов". "Общеевропейскому дому нужен капитальный ремонт, - указал Лавров. - Задачи перед всеми нами стоят действительно масштабные, эффективно решить их можно лишь сообща".

"Убеждены: без нормализации российско-еэсовских отношений стратегическая автономия ЕС в сфере безопасности вряд ли возможна", - заключил министр.