Лавров: Россия выступает против навязывания правил в обход норм ООН и ВТО

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Россия выступает против навязывания правил игры в обход норм ООН и Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

Министр обратил внимание на "усиливающийся эгоизм на мировых рынках, попытки навязывать всем и повсюду правила игры в обход норм ООН и ВТО".

В этих условиях, по его словам, необходимо начать работу по обеспечению неделимого экономического развития в Евразии. "Выстраивание общего пространства от Лиссабона до Владивостока повысит конкурентоспособность всех его участников, - подчеркнул Лавров. - Думаю, что европейские партнеры только выиграют, если примут в ней участие".

Интеграционные процессы

Как отметил глава МИД России, продвижение интеграционной повестки в мире не должно сопровождаться усилением соперничества и ростом конфронтации.

"Убеждены, что продвижение различных интеграционных проектов не должно сопровождаться усилением соперничества, тем более конфронтации", - подчеркнул министр.

По его словам, сейчас открываются хорошие возможности "для сложения потенциалов, реализации различных многосторонних начинаний, совместного поиска новых точек роста". В качестве примера глава МИД РФ привел усилия по формированию общего евразийского экономического пространства через взаимодействие в формате Евразийский экономический союз (ЕАЭС) - "Один пояс - один путь", а также через контакты между ЕАЭС и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

"Все эти процессы развиваются в логике инициативы президента [России] Владимира Владимировича Путина в поддержку формирования большого евразийского партнерства - широкого интеграционного контура, основанного на ценностях международного права, открытости и транспарентности", - заключил Лавров.