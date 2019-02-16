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Мюнхенская конференция по безопасности — 2019

Лавров: вопрос налаживания диалога между ЕАЭС и Евросоюзом давно назрел

Глава российского внешнеполитического ведомства отметил, что усиление экономической взаимосвязанности в Евразии могло бы стать хорошим фундаментом общеконтинентальной архитектуры

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Вопрос налаживания устойчивого диалога между Еврокомиссией и Евразийской экономической комиссией давно назрел. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Давно перезрел такой, в общем-то, технический вопрос, как налаживание устойчивого диалога между Еврокомиссией и Евразийской экономической комиссией, которой члены ЕАЭС делегировали многие полномочия", - сказал он.

Министр подчеркнул, что усиление экономической взаимосвязанности в Евразии могло бы стать хорошим фундаментом общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности.

"Напомню: всем нам еще предстоит выполнить обязательство, принятое на саммите ОБСЕ в Астане 2010 года - построить на пространстве от Ванкувера до Владивостока свободное, демократическое, общее и неделимое сообщество безопасности", - заявил Лавров.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссияМюнхенская конференция по безопасности — 2019
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