Лавров: вопрос налаживания диалога между ЕАЭС и Евросоюзом давно назрел

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Вопрос налаживания устойчивого диалога между Еврокомиссией и Евразийской экономической комиссией давно назрел. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Давно перезрел такой, в общем-то, технический вопрос, как налаживание устойчивого диалога между Еврокомиссией и Евразийской экономической комиссией, которой члены ЕАЭС делегировали многие полномочия", - сказал он.

Министр подчеркнул, что усиление экономической взаимосвязанности в Евразии могло бы стать хорошим фундаментом общеконтинентальной архитектуры равной и неделимой безопасности.

"Напомню: всем нам еще предстоит выполнить обязательство, принятое на саммите ОБСЕ в Астане 2010 года - построить на пространстве от Ванкувера до Владивостока свободное, демократическое, общее и неделимое сообщество безопасности", - заявил Лавров.