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Мюнхенская конференция по безопасности — 2019

Лавров выступил против подмены ООН "клубами по интересам"

По словам главы МИД России, в последнее время высказываются предложения о том, что "эффективнее было бы работать не в универсальном формате, а через так называемую новую многосторонность"

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в субботу на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, заявил о категорическом неприятии попыток подмены ООН "клубами по интересам".

Как отметил глава МИД России, в последнее время высказываются предложения о том, что "эффективнее было бы работать не в универсальном формате, а через так называемую новую многосторонность, которая подразумевает создание клубов по интересам". "Это был бы огромный шаг назад от того, для чего мы создавали ООН", - подчеркнул Лавров.

"Это было бы попыткой подменить ООН клубами избранных. Это мы уже проходили, ничего хорошего в этом нет", - указал российский министр.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичРоссияМюнхенская конференция по безопасности — 2019
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