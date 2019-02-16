Источник: релиз Лондона о контактах с замглавы МИД РФ не отвечает тональности встречи

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Сообщение британского Форин-оффиса о встрече первого заместителя министра иностранных дел РФ Владимира Титова с замглавы МИД Великобритании Аланом Данканом не соответствует ее тональности. Об этом сообщил ТАСС российский дипломатический источник.

"С интересом, но без удивления ознакомились с пресс-релизом британского ведомства о встрече Титова с Аланом Дунканом, выполненным в традиционном для правительства [Терезы] Мэй стиле, - отметил собеседник агентства. - За последнее время британская сторона не первый раз запрашивала контакт с российскими представителями, при этом просила оставлять их конфиденциальными".

"Ни по сути ни по духу опубликованный комментарий не соответствует тональности прошедшей встречи, учитывая, что с британской стороны инициативно подчеркивался настрой на диалог и позитив", - добавил источник.

Ранее в Форин-оффисе сообщили, что Данкан встретился с Титовым на полях Мюнхенской конференции по безопасности. Как указали в британском МИД, Данкан подчеркнул, что у Лондона и Москвы есть "глубокие разногласия и что российскому государству требуется выбрать иной путь и вести себя как ответственный международный партнер, прежде чем будет возможно изменение в нынешних отношениях с Россией".

