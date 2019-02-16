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Мюнхенская конференция по безопасности — 2019
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Лавров: Запад хочет по-своему интерпретировать Конвенцию о запрещении химоружия

Министр иностранных дел заявил, что Запад не хочет, чтобы международное право оставалось таким, как оно обозначено в Конвенции

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Запад стремится использовать собственные правила для интерпретации Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО). Об этом заявил в субботу министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Они не хотят, чтобы международное право оставалось таким, как оно обозначено в Конвенции о запрещении химического оружия. Они хотят использовать свои собственные правила для интерпретации этой конвенции", - сказал он.

14 января Исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) рекомендовал одобрить предложение США, Канады и Нидерландов по включению ряда химикатов, в том числе использованного при отравлении экс- полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вещества, в приложение к КЗХО. Россия не стала ассоциировать себя с решением совета. У государств - участников конвенции есть 90 дней, чтобы рассмотреть эту рекомендацию.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссияМюнхенская конференция по безопасности — 2019
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