Лавров: Россия не против инициатив ЕС по поддержанию стабильности в Черном море

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Россия ничего не имеет против инициатив Евросоюза по поддержанию стабильности в Черном море, но в Брюсселе должны с уважением относиться к региональным структурам. Об этом заявил в субботу глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Что касается опасений в сфере безопасности в Черном море, у Евросоюза есть много региональных инициатив по Черному морю, Балтийскому морю, Центральной Азии, - указал Лавров. - Мы ничего против них не имеем".

"Единственное, о чем мы просим ЕС, - это с уважением относиться к структурам, которые в различных регионах существуют", - добавил глава МИД РФ.

По его словам, в Черном море прибрежными государствами были созданы два механизма - Организация черноморского экономического сотрудничества и инициатива Турции о гармонии в Черном море. "Турецкая инициатива посвящена морским силам прибрежных стран, - пояснил Лавров. - Считаю, что все должны уважать ее. Приглашаем Евросоюз принять участие в этой организации в качестве наблюдателя".

