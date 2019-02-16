Лавров заявил, что сотрудничество в Арктике не требует военного измерения

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Сотрудничество в Арктике не зависит от характера отношений между Россией и Западом и не требует военного измерения. Об этом заявил в субботу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на 55-й Мюнхенской конференции по безопасности.

"Мы не считаем, что сотрудничество по Арктике требует какого-либо военного измерения, и надеюсь, что так думают наши партнеры", - отметил он.

"Безусловно, мы наблюдаем за деятельностью НАТО в Арктике, - продолжил глава МИД РФ. - Мы обсуждали это с нашими соседями из Норвегии и хотим понять, какой будет мандат у НАТО в Арктике. Если послушать таких людей, как министр обороны Великобритании, то может сложиться впечатление, что никто кроме НАТО не имеет права находиться где бы то ни было вне пределов своих границ".

В этой связи министр обратил внимание на то, что Россия предложила "много проектов в контексте деятельности Арктического совета и других северных структур" по развитию взаимовыгодного сотрудничества в этом регионе вне зависимости от политической конъюнктуры.