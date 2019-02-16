Косачев: странам рано или поздно придется объявить мораторий на взаимные обвинения

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Международным игрокам рано или поздно придется объявить мораторий на взаимные обвинения, которые мешают диалогу. Об этом заявил в субботу глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на полях 55-й Мюнхенской конференции по безопасности в ходе круглого стола, организованного Национальным исследовательским институтом мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН и форумом "Примаковские чтения".

"Рано или поздно нам всем придется признать, что международный порядок больше не существует в своем традиционном понимании, - сказал он. - В определенный момент нам нужно будет объявить подобие моратория на взаимные обвинения. Просто свести их к нулю, поскольку они мешают диалогу. И тогда на базе этого моратория и понимания ситуации с международным правом мы сможем продвигаться вперед, в том числе по новом договоренностям".

В круглом столе под названием "Russia, the West and Rest" принимали участие высокие представители и эксперты России и Запада. Его гостями стали, в том числе глава МИД РФ Сергей Лавров, заместители министра Сергей Рябков и Игорь Моргулов. В списках приглашенных также значились - экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, президент Французского института международных исследований Тьерри де Монбриаль. Кроме того, на встрече присутствовал экс-посол США в РФ Майкл Макфол.

Участники обсудили широкую повестку международных отношений. Как передает корреспондент ТАСС, в том числе затрагивалась тематика санкций. В этой связи президент Национального исследовательского института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Александр Дынкин отметил, что "российская экономика пережила уже 61 американских и 21 еэсовских санкций за последние пять лет". "Если мы посмотрим в европейском измерении, то Россия остается одной из самых предсказуемых стран", - подчеркнул он. По его словам, "неопределенность является сейчас несомненным фактом современных международных отношений".

Дынкин добавил, что российская повестка с Западом, за исключением Германии, довольно узкая. В качестве широкой повестки он выделил взаимоотношения Москвы с Китаем, Индией, Японией, Израилем, Турцией, Ираном, Южной Кореей и КНДР.