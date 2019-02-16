Рябков: по вине Вашингтона растет риск, что СНВ-3 прекратит свое действие в 2021 году

МЮНХЕН, 16 февраля. /ТАСС/. Риск того, что Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3) прекратит свое существование, растет из-за позиции администрации США, которая оттягивает диалог по этой проблеме. Об этом заявил в субботу заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков, выступая на панельной сессии 55-й Мюнхенской конференции по безопасности, в которой также участвует президент Финляндии Саули Ниинистё и заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Андреа Томпсон.

"Существует растущий риск того, что действующая американская администрация намеренно продолжает разговоры на тему того, что у нас есть много времени, словно нам не о чем волноваться, до тех пор пока договор сам не канет в лету в феврале 2021 года", - сказал высокопоставленный дипломат.

Рябков отметил, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название СНВ-3) требует решения существующей проблемы выполнения Вашингтоном некоторых пунктов соглашения.

"Мы выступаем за последующее продление договора об СНВ на пять лет, как и указано в документе, но для этого сперва необходимо справиться с проблемой того, как США соблюдает пункты этого договора", - сказал он.