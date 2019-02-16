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Кризис в Сирии

Путин и Макрон обсудили положение в Сирии

Президент России в ходе телефонного разговора привел лидеру Франции данные о подготовке боевиками провокаций с использованием химических отравляющих веществ

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Президенты России и Франции Владимир Путин и Эмманюэль Макрон обсудили в телефонном разговоре положение в Сирии. Об этом сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Основное внимание было уделено положению дел в Сирии. Владимир Путин проинформировал о договоренностях, достигнутых 14 февраля в Сочи на встрече глав государств-гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию. С обеих сторон отмечена необходимость продвижения внутрисирийского политического диалога, в первую очередь - скорейшего запуска работы Конституционного комитета", - отмечается в сообщении.

Путин и Макрон обсудили ситуацию на северо-востоке Сирии, а также в зоне деэскалации Идлиб. Президент России привел имеющиеся данные о подготовке боевиками провокаций с использованием химических отравляющих веществ.

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Путин, Владимир ВладимировичКризис в СирииМакрон, Эмманюэль
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